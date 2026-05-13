Negli ultimi anni, il settore dell’ospitalità ha registrato una crescita significativa, coinvolgendo alberghi, bed and breakfast e ristoranti sia nelle zone più note che nella provincia. Tuttavia, questa espansione si accompagna a una difficoltà nel reperire personale con competenze specifiche, creando una discrepanza tra domanda e offerta di lavoro qualificato. La situazione interessa un comparto che ha visto un aumento notevole delle strutture e delle attività legate al turismo.

Il turismo negli ultimi anni è letteralmente esploso. E npon solo sotto la Ghirlandina, ma anche nella nostra ricchissima provincia. E, di conseguenza, il settore legato all’ospitalità, agli alloggi e alla ristorazione si conferma un pilastro dell’economia locale, contando un totale di 3.887 imprese. Di queste, 385 operano nell’alloggio (tra cui 155 alberghi e 215 b&b) e le restanti nella ristorazione, guidata da 1.412 ristoranti e agriturismi e 1.330 bar. Sono i principali numeri che emergono da un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato. Come si nota nell’analisi, il tessuto produttivo è caratterizzato da micro e piccole imprese, che rappresentano il 99,6% delle aziende e impiegano il 90% dei lavoratori del settore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberghi, b&b e ristoranti: "Il settore è esploso, ma è difficile trovare personale specializzato"

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