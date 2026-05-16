Alba Parietti sull' omicidio di Bakari Sako il bracciante ucciso dalla babygang | Sono schifata e allibita

Un volto noto del mondo dello spettacolo ha espresso forte sdegno dopo aver visto le immagini trasmesse in televisione riguardanti l’omicidio di un giovane bracciante. La persona ha dichiarato di essere rimasta scioccata e disgustata di fronte a quanto mostrato, sottolineando che si tratta di un episodio grave. Le immagini riguardano un episodio di violenza tra ragazzi giovani e hanno suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione. Nessun dettaglio sulle cause o sui responsabili è stato fornito in questa dichiarazione.

"Ho appena visto al telegiornale immagini che avevo già visto prima e questa volta sto parlando di una cosa molto seria. Parlo di Bakari Sako, questo ragazzo, questo bracciante che era venuto per lavorare e che in modo dignitoso e con grande fatica si guadagnava da vivere. È stato aggredito da 4. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang, in cinque fermati per l'omicidio del 35enneSvolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso a Taranto: le indagini coordinate dalla Squadra Mobile hanno condotto al fermo di...

Taranto, omicidio di piazza Fontana: i quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Bakari Sako ucciso all'alba di sabatoSottoposti a interrogatori stamani nel tribunale dei minori di Taranto, vi quattro fermati per l’omicidio di Bakari Sako si sono avvalsi della...

Alba Parietti capricciosa a Sanremo 2026, la replica: Ho preteso che non venisse intervistata cosìA Sanremo 2026, Alba Parietti è stata tra le protagoniste del piccolo schermo: lungo è, del resto, il suo legame con la kermesse, che conosce molto bene. Tra le più famose habitué del Festival, per il ... dilei.it

Alba Parietti scatena il caos a La Vita in diretta: lite con lo staff/ La replicaAlba Parietti diva al Festival di Sanremo 2026? Ecco cosa sarebbe successo nel dietro le quinte de La Vita in Diretta Alba Parietti nel mirino. Ma, procediamo con ordine. Il Festival di Sanremo 2026 ... ilsussidiario.net