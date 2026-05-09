Un incendio ha devastato quattro container nel campeggio Alto Mincio, distruggendoli completamente. Le fiamme hanno interessato i moduli metallici posizionati all’interno dei depositi, che sono andati distrutti in poco tempo. Sono in corso indagini per chiarire cosa contenessero i container e come si siano propagate così rapidamente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

? Domande chiave Cosa contenevano i moduli metallici che hanno alimentato le fiamme?. Come hanno fatto le fiamme a distruggere i depositi così rapidamente?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla gestione del rischio?. Quali indagini condurranno i Vigili del Fuoco per stabilire l'innesco?.? In Breve Intervento coordinato di squadre di Castiglione delle Stiviere, Bardolino e Verona.. Due autopompe e due autobotti impiegate per contenere il calore.. Carabinieri di Valeggio sul Mincio incaricati delle indagini sul rogo.. Vigili del Fuoco analizzano la dinamica dell'innesco nei depositi.. Quattro container sono andati distrutti dalle fiamme nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio presso l’Alto Mincio Village, nella zona di Monte Salionze tra Monzambano e Valeggio sul Mincio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo al campeggio Alto Mincio: quattro container distrutti dal fuoco

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