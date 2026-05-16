Alatri ruba un’auto e tenta la fuga dopo un incidente | arrestato 20enne
A Alatri, un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver rubato un’auto e aver tentato di scappare a seguito di un incidente. L’arresto è stato effettuato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, con l’aiuto della Polizia Locale. Il 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si è concluso con l’arresto sul posto, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, con il supporto della Polizia Locale della città, hanno arrestato un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.L’intervento è scattato durante i rilievi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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