Alatri ruba un’auto e tenta la fuga dopo un incidente | arrestato 20enne

A Alatri, un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver rubato un’auto e aver tentato di scappare a seguito di un incidente. L’arresto è stato effettuato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, con l’aiuto della Polizia Locale. Il 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si è concluso con l’arresto sul posto, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui