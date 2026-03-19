Roma | ruba parti di auto in sosta e tenta fuga arrestato all’uscita di Monte Porzio Catone

Un uomo è stato fermato mentre cercava di asportare parti elettroniche e meccaniche da veicoli parcheggiati nel quartiere Ardeatino di Roma. Dopo aver tentato di scappare, è stato arrestato all’uscita di Monte Porzio Catone. La polizia ha intercettato il ladro e ha messo fine al tentativo di furto.

E’ stato sorpreso mentre tentava di rubare delle parti elettroniche e meccaniche di auto in sosta nel quartiere Ardeatino di Roma. L’individuo, dopo aver cercato di fuggire a bordo di un veicolo, è stato arrestato dalla polizia di Stato all’uscita di Monte Porzio Catone. Questo episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando, a seguito di una segnalazione proveniente dalla sala operativa della Questura, gli agenti del commissariato Tor Carbone sono intervenuti nel parco situato in via Leo Longanesi. Intervento della Polizia e Arresto. All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita nella segnalazione, il quale, alla vista degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: ruba parti di auto in sosta e tenta fuga, arrestato all’uscita di Monte Porzio Catone Articoli correlati Scontri sull’A1 tra tifosi di Napoli e Lazio: fermati 80 supporter al casello di Monte Porzio CatoneABBONATI A DAYITALIANEWS Contatti violenti all’alba nei pressi di Frosinone Momenti di forte tensione all’alba di oggi, 25 gennaio, sull’autostrada... Ruba un’auto e tenta la fuga, 35enne arrestato dopo un inseguimentoTempo di lettura: 2 minuti Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per aver rubato...