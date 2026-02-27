Ruba vestiti in un negozio poi tenta la fuga a spintoni | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Brescia dopo aver rubato vestiti da un negozio del centro. Si è introdotto nel negozio con atteggiamento sicuro e ha cercato di nascondere vari capi d’abbigliamento in una borsa schermata. Quando è stato scoperto dal personale, ha tentato di allontanarsi spintonando chi gli si opponeva, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Si è presentato con fare sicuro tra gli scaffali di un negozio del centro di Brescia, cercando di occultare diversi capi d’abbigliamento all’interno di una borsa schermata. Ma il suo piano è fallito: l’addetto alla vigilanza della Coin, insospettito dai suoi movimenti ripetuti tra i camerini, lo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Pavia, ruba in negozio e tenta poi la fuga: 37enne arrestato in flagranzaPavia, 5 febbraio 2026 – Arresto convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ruba vestiti in un negozio di Corso Italia: arrestato 21enneLa collaborazione tra la vigilanza privata del punto vendita e i Carabinieri ha permesso di fermare il giovane e recuperare la merce Arrestato nel... Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Shopping gratis nei negozi: a ruba vestiti e prodotti di bellezza; Ruba dei vestiti da un negozio: arrestato 29enne; Ruba vestiti in un negozio di Corso Italia: rintracciato e arrestato; Ancora furti in città. Entra e ruba vestiti per oltre 800 euro. Gallarate: ruba vestiti in un centro commerciale, arrestatoI Carabinieri di Gallarate (Varese) hanno arrestato in flagranza un 35enne italiano responsabile di tentata rapina e lesioni personali aggravate.I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri a G ... ticinonotizie.it Ancora furti in città. Entra e ruba vestiti per oltre 800 euroHa staccato l’antitaccheggio, ha infilato i capi in borsa ed è uscito convinto di farla franca. Ma al varco dell’ Ipercoop lo aspettava il vigilantes. Arresto, processo per direttissima e ieri in trib ... ilrestodelcarlino.it Shopping "gratis" nei negozi: a ruba vestiti e prodotti di bellezza ift.tt/d1SZqlP x.com E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. - N - facebook.com facebook