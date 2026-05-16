Alaia frena su Buonopane | Il PD non ha dato indicazioni

Alaia ha dichiarato di non aver ricevuto indicazioni dal suo partito riguardo alla posizione su Buonopane, precisando di essere costretto a smentire le notizie circolate nelle ultime ore. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione sulla vicenda, che coinvolge diverse interpretazioni e supposizioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dal partito in merito alla questione, lasciando aperta la discussione sulle future decisioni e sul ruolo di Alaia in questa dinamica.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Mi trovo costretto a smentire le notizie diffuse in queste ultime ore e che leggo non senza stupore circa un presunto sostegno del Partito Democratico alla ricandidatura del presidente uscente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, soprattutto nella misura in cui si parla di una condivisione con la segreteria provinciale del partito”. È quanto dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, Marco Alaia. “In qualità di segretario provinciale del Pd irpino, non ho avuto alcun tipo di confronto né con il livello regionale né con quello nazionale del partito. Né poteva essere diversamente, considerata la natura federale del Partito Democratico, che prevede che indicazioni e valutazioni di questo tipo partano necessariamente dal livello provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alaia frena su Buonopane: “Il PD non ha dato indicazioni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Provinciali al bivio: il PD si spacca su Buonopane, Alaia lancia PiconeTempo di lettura: 2 minutiDoveva essere il laboratorio dell’unità dopo l’intesa sulle Comunali di Avellino, ed invece il campo largo provinciale si... LIVE/ Provinciali, lo scrutinio: Alaia avanti sul Pd, tiene BuonopaneTempo di lettura: 3 minutiE’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Avellino Sono cinque le liste in campo,...