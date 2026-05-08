Forza Italia malumori nelle Marche verso il Congresso | Va rinviato Battistoni sotto attacco

Nelle Marche, il congresso regionale di Forza Italia è programmato per il 15 maggio a Macerata. Tuttavia, sono state espresse richieste di rinvio da parte di alcuni membri, portando a tensioni all’interno del partito. Nei giorni scorsi, un esponente politico ha criticato pubblicamente l’organizzazione dell’evento, accusando di mancanza di trasparenza e di coinvolgimento dei territori. La discussione sul calendario si fa sempre più accesa tra gli iscritti.

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Nelle Marche il congresso regionale di Forza Italia si terrà tra una settimana, il 15 maggio, a Macerata. Sono attesi i big del partito, a partire dal segretario Antonio Tajani. Doveva essere uno dei congressi ‘unitari’ – insieme a Calabria e Veneto – la cui celebrazione aveva avuto il via libera anche da parte di Marina Berlusconi, nella trattativa con lo stesso Tajani sul timing della stagione congressuale. Ma tanto unitario non appare, almeno a sentire le voci che arrivano del territorio: emerge un malumore strisciante tra tanti esponenti di tutte le provincie marchigiane, per come è stato gestito il congresso, per i tempi ristretti, per la gestione imposta dal commissario regionale, il deputato Francesco Battistoni, candidato unico al ruolo di nuovo segretario ma sotto attacco di una parte del partito locale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Forza Italia, malumori nelle Marche verso il Congresso: “Va rinviato”. Battistoni sotto attacco Notizie correlate Leggi anche: La ferita brucia per Forza Italia, il rammarico di Marina Berlusconi. E tra gli azzurri spuntano malumori: “Qualcosa va cambiato” Incontro Tajani-Marina Berlusconi terminato, Congresso Nazionale FI rinviato a dopo elezioni politiche, Barelli verso l’uscitaLo svolgimento dei congressi di FI e il caso del nuovo capogruppo alla Camera al posto di Paolo Barelli, fedelissimo del segretario nazionale, questi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Forza Italia, spunta documento azzurri in Campania: Partito deteriorato, commissariamento o comitato reggenza; Forza Italia, Minardo scrive agli iscritti: Spazio ai giovani e più attenzione ai territori; Nella città di Vannacci il centrodestra vuole vincere nascondendo i simboli; La Giornata Parlamentare. Legge elettorale, ddl violenza sessuale, il campo largo alla prova delle amministrative. Forza Italia, gli equilibri cambiano: la famiglia Berlusconi pronta a contare di più?Dentro Forza Italia si starebbe giocando una partita politica più complessa di quanto raccontino le dichiarazioni ufficiali. In pubblico il messaggio resta quello dell’unità, ma dietro le quinte il ... thesocialpost.it Aci Castello, Forza Italia contro il sindaco: Rotto un patto di buona amministrazioneLa segreteria provinciale e quella cittadina di Forza Italia, con una nota, stigmatizzano la decisione del sindaco di sostituire l'assessore forzista Salvatore Bonaccorso ... cataniatoday.it Taranto: mozione Forza Italia per micro-navigazione disabili visivi - facebook.com facebook A oltre tre anni e mezzo dall’inizio della legislatura, Forza Italia è cresciuta di 12 parlamentari tra Camera e Senato, mentre il Movimento 5 Stelle ne ha persi 6. Hanno perso seggi anche la Lega (-5), Azione (-4), AVS (-3), PD (-2) e FdI (-1), mentre NM e IV han x.com