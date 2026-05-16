Al Teatro Mentore c' è l' Alfabeto delle emozioni di Stefano Massini
Martedì 19 maggio alle ore 21, sul palco del Teatro Mentore di Santa Sofia va in scena lo spettacolo di Stefano Massini “Alfabeto delle emozioni”, l’ultimo appuntamento della stagione teatrale 20252026.In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
"Stato contro Nolan", in scena al Teatro Sociale il testo di Stefano MassiniLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Siamo...
La storia della Piaggio diventa uno spettacolo: Stefano Massini in scena al teatro EraPONTEDERA – Parte dagli operai della Piaggio di Pontedera il racconto costruito da Stefano Massini E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao in scena al...
Domani era e mercoledì 13 maggio, presso il Teatro Mentore di Santa Sofia alle ore 20:45, è in programma lo spettacolo 'Tra Mare e Realtà', presentato dalla Pro Loco di Santa Sofia e dall'associazione Teatro di Latta. Scritto e diretto da Milena Crociani. L'ingr facebook
Qual è il mondo più senza senso che hai? reddit
Concerto straordinario al Teatro Mentore di Santa Sofia: ‘Gli 8 violoncelli di Torino’ e Piergiorgio Rosso in ‘La grande musica ed il cinema’Il Teatro Mentore di Santa Sofia ospiterà alle 21 ‘Gli 8 violoncelli di Torino’ con Piergiorgio Rosso per il concerto ‘La grande musica ed il cinem’. Brani da Bach a Morricone. La serata, in ... ilrestodelcarlino.it
L’incredibile viaggio di Barone domenica al teatro MentoreE’ in programma domenica alle 18 al Teatro Mentore di Santa Sofia l’evento speciale fuori abbonamento proposto dalla Pro loco ‘Dalla Sudafrica alla Mongolia. L’incredibile viaggio in bici di Lorenzo ... ilrestodelcarlino.it