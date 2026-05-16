Al Teatro Mentore c' è l' Alfabeto delle emozioni di Stefano Massini

Da forlitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 19 maggio alle ore 21, sul palco del Teatro Mentore di Santa Sofia va in scena lo spettacolo di Stefano Massini “Alfabeto delle emozioni”, l’ultimo appuntamento della stagione teatrale 20252026.In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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