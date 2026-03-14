Stato contro Nolan in scena al Teatro Sociale il testo di Stefano Massini

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Siamo negli anni Sessanta ma lo spettacolo tocca tematiche tremendamente attuali, che riguardano il nostro mondo contemporaneo e gli orrori della società civile. L'evento è promosso dal Gruppo di Attività teatrali “Peppino Mancini” di Fasano e rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 20252026, nell'ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture. Stato contro Nolan si ispira al genere cinematografico del film processuale, attraversato da una fortissima vena etico-politica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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