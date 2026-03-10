Il 11 marzo al Teatro Gelsomino di Afragola si terrà una proiezione del film “Quanto costa ‘o bene” rivolta agli studenti, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna. L’evento è organizzato dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, Olga Izzo, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulla violenza di genere e promuovere la cultura della legalità nelle scuole del territorio.

L’iniziativa della Consigliera di Parità dell’Ente, Olga Izzo, per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la cultura della legalità con le scuole del territorio. In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, Olga Izzo, ha promosso un’importante iniziativa di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni. Mercoledì 11 marzo 2026, presso il Teatro Cinema Gelsomino di Afragola, si terrà la proiezione del film “Quanto costa ‘o bene”, opera scritta e diretta dal regista Alfonso Ciccarelli, rivolta agli studenti delle scuole superiori. In particolare, in sala ci saranno le allieve e gli allievi degli Istituti superiori “Sereni” e “Dalla Chiesa” di Afragola, ma la proiezione è aperta a tutti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli: Giornata Internazionale della Donna, l’11 marzo al Teatro Gelsomino di Afragola la proiezione per gli studenti del film “Quanto costa ‘o bene”

