LIVE Conegliano-Novara 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa cercano la fuga nel terzo set 17-14

Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, il punteggio è attualmente di 1-1 e le squadre stanno giocando il terzo set, con le padrone di casa in vantaggio 17-14. Durante l'incontro, si è verificata un'invasione di campo da parte di un giocatore, mentre in un'altra gara tra due squadre si registra un tocco di rete durante l'attacco di un'atleta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 21-21 Altra invasione di Sillah che tocca la rete durante l’attacco. 21-20 Esce il servizio della svedese. 21-19 Altro pallonetto vincente di Haak, il terzo del set. 20-19 Parallela complessa ma vincente di Ishikawa da posto quattro. 20-18 Squarcini manda fuori il servizio. 19-18 Herbots trova le mani del muro sull’attacco in diagonale. 19-17 Vola in cielo Haak e attacca la diagonale verso posto sei sopra al muro! 18-17 Scappa via la difesa di Wolosz sulla diagonale di Herbots. 18-16 Primo tempo di Fahr! 17-16 Muro di Herbots e Squarcini su Gabi, Novara si riavvicina! 17-15 Parallela perfetta di Herbots da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano la fuga nel terzo set, 17-14 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel terzo set, 19-14 LIVE Conegliano-Novara 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel quarto set, 14-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-19 Pallonetto perfetto e laterale di Haak. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Conegliano Novara 1 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, programma, streaming; Semifinali, Gara 2 | Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano Serie A1 Tigotà; Playoff Scudetto: Imoco Conegliano a Novara per Gara 2. LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match al PalaverdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 10-14 Fast in parallela di Chirichella. 9-13 Difesa ... oasport.it LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47 Conegliano e Novara torneranno in campo 21 marzo alle 21.15 per Gara-2. Termina qui questa cronaca ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Imoco Volley e Igor Volley Novara di Gara 3 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo #Conegliano #Novara #poweredbytigotà - facebook.com facebook Play Off: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, in scena Gara 3 x.com