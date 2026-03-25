Avellino reset dopo Genova | Ballardini chiede più ferocia

Dopo tre giorni di pausa, l’Avellino si prepara a riprendere le attività in vista della prossima partita di campionato. L’allenatore ha chiesto ai suoi giocatori di aumentare l’intensità e la determinazione durante gli allenamenti, dopo la recente trasferta a Genova. La squadra si allena in vista di un appuntamento che si avvicina e che potrà influenzare la sua classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo tre giorni di meritato riposo, l’ Avellino è pronto a rimettere in moto la macchina in vista del prossimo impegno di campionato. Una pausa necessaria per rifiatare dopo il tour de force delle sei gare in quindici giorni, ma soprattutto per smaltire le scorie della sconfitta maturata al “Luigi Ferraris”. Uno stop arrivato nella ripresa e che Davide Ballardini ha ricondotto non solo alla stanchezza, ma anche a un atteggiamento giudicato troppo morbido rispetto alla maggiore aggressività degli avversari. Proprio da qui ripartirà il lavoro del tecnico di Ravenna. Nel pomeriggio, prima della seduta delle 16 aperta al pubblico dalla tribuna Montevergine, la squadra sarà chiamata a un confronto nella consueta riunione video. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, reset dopo Genova: Ballardini chiede più ferocia Articoli correlati Leggi anche: Avellino conquista Chiavari, Ballardini chiede più concentrazione: "Serve migliorare il possesso" Leggi anche: Cultura e turismo, il Comune di Genova aderisce alla 'Rete Reset': a cosa serve