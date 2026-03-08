Montanari non molla il San Marino | Vado avanti con ambizione
Un giocatore del San Marino ha dichiarato di voler proseguire con ambizione, nonostante la situazione attuale non sia favorevole. Ha descritto il roster come un insieme poco coeso, paragonandolo a un gregge di pecore che segue passivamente i pastori, sia dentro che fuori dal campo. La sua posizione si inserisce nel contesto di una squadra che affronta difficoltà.
"La situazione non è rosea. Il nostro roster più che un gruppo sembra un’adunanza biancazzurra che, come un gregge di pecore dentro e fuori dal campo, ha seguito a testa bassa pastori sbagliati". Così il presidente Emiliano Montanari ha descritto lo stato attuale del San Marino. Ed è tornato a parlare durante il fine settimana in cui la serie D osserva la pausa per il Torneo di Viareggio. "Ora confido che le ultime scelte tecniche effettuate dal vice-presidente Montella diano i risultati sperati, non solo dal punto di vista sportivo", ha aggiunto, sottolineando come le modifiche recenti alla gestione tecnica siano ancora in fase di valutazione e soprattutto come non siano state compiute da lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Sugar non molla: “Se devo levammi di torno, lo decido io. Per ora vado avanti”
Corsi e ricorsi. Caos San Marino. Patron Montanari non si smentisceProblemi con i pullman, fisioterapisti assenti al campo, direttori (incluso l’ex Siena Ferroni) esonerati, comunicati surreali, squadra stravolta nel...