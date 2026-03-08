Un giocatore del San Marino ha dichiarato di voler proseguire con ambizione, nonostante la situazione attuale non sia favorevole. Ha descritto il roster come un insieme poco coeso, paragonandolo a un gregge di pecore che segue passivamente i pastori, sia dentro che fuori dal campo. La sua posizione si inserisce nel contesto di una squadra che affronta difficoltà.

"La situazione non è rosea. Il nostro roster più che un gruppo sembra un’adunanza biancazzurra che, come un gregge di pecore dentro e fuori dal campo, ha seguito a testa bassa pastori sbagliati". Così il presidente Emiliano Montanari ha descritto lo stato attuale del San Marino. Ed è tornato a parlare durante il fine settimana in cui la serie D osserva la pausa per il Torneo di Viareggio. "Ora confido che le ultime scelte tecniche effettuate dal vice-presidente Montella diano i risultati sperati, non solo dal punto di vista sportivo", ha aggiunto, sottolineando come le modifiche recenti alla gestione tecnica siano ancora in fase di valutazione e soprattutto come non siano state compiute da lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Montanari non molla il San Marino: "Vado avanti con ambizione"

Leggi anche: Sugar non molla: “Se devo levammi di torno, lo decido io. Per ora vado avanti”

Corsi e ricorsi. Caos San Marino. Patron Montanari non si smentisceProblemi con i pullman, fisioterapisti assenti al campo, direttori (incluso l’ex Siena Ferroni) esonerati, comunicati surreali, squadra stravolta nel...