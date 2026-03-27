Calcio a 5 serie C1 playoff al via | Forlì–Gatteo è sfida da dentro o fuori al Pala Marabini

Sabato alle 15, al Pala Marabini di San Martino in Strada, si giocherà la semifinale playoff di Serie C1 di calcio a 5 tra la squadra di casa e il Futsal Gatteo. La partita rappresenta una fase decisiva della competizione, in cui una delle due formazioni sarà eliminata. La sfida si svolgerà nel palazzetto di Forlì, con le due squadre pronte a confrontarsi in questa partita cruciale.

Una gara secca, senza appello, che decreterà una delle due finaliste per l’atto conclusivo in programma l’11 aprile, dopo la pausa pasquale Sabato, alle 15, il Pala Marabini di San Martino in Strada (Forlì) ospiterà una delle sfide più attese della stagione: la semifinale playoff di Serie C1 tra Forlì e Futsal Gatteo. Una gara secca, senza appello, che decreterà una delle due finaliste per l’atto conclusivo in programma l’11 aprile, dopo la pausa pasquale. Il tabellone mette di fronte la seconda e la quinta classificata al termine della regular season, in un confronto che promette spettacolo. Sull’altro campo, invece, si sfideranno Parma e Montale, rispettivamente terza e quarta forza del campionato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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