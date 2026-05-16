Ai Barachini | Deve essere strumento lavoro umano resta centrale

Durante un evento a Capri, una rappresentante istituzionale ha sottolineato la necessità di considerare l'intelligenza artificiale come uno strumento, mantenendo il ruolo centrale del lavoro umano nel settore editoriale. Ha evidenziato che, in questo momento, è fondamentale affrontare il tema dell'uso dell’AI per garantire un equilibrio nel sistema di produzione delle notizie e dei contenuti. La discussione si è concentrata sull’importanza di integrare le nuove tecnologie senza perdere di vista la componente umana.

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Capri (Na), 15 mag. (AdnkronosLabitalia) - "L'intelligenza artificiale oggi è un tema che dobbiamo affrontare assolutamente perchè dobbiamo equilibrare o riequilibrare il sistema editoriale. L'intelligenza artificiale rischia di cambiare sia le dinamiche del lavoro giornalistico, sia anche la percezione dei cittadini riguardo l'informazione. Bisogna fare si che l'intelligenza artificiale sia uno strumento ma resti la responsabilità editoriale e il lavoro umano, la verifica delle fonti e dell'affidabilità delle informazioni. Questo serve anche a ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini". Così Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio all'Editoria, conversando con Adnkronos a margine di Capri Talks, la 'due giorni' di confronto organizzata da Spin Factor a Capri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ai, Barachini: "Deve essere strumento, lavoro umano resta centrale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barachini: AI tema da affrontare, lavoro umano centraleL’intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’Editoria Alberto Barachini in occasione dei Capri... Leggi anche: La Cgil per il Primo Maggio: "Il tema del lavoro dignitoso deve essere centrale per tutti" Barachini: Tra editori e big tech serve un riequilibrio con più sostegni ai mediaIl sistema dell'editoria tradizionale deve essere sostenuto, soprattutto di fronte al potere crescente delle big tech. A lanciare il monitor è Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del ... ilmessaggero.it Barachini all’Ue: più risorse ai media. Regole valgano anche per le big techMeglio finanziare la buona informazione che censurare quella cattiva, dice il sottosegretario al convegno di Bruxelles. Con l’invito all’Ue a semplificare le regole sugli aiuti di Stato per il ... primaonline.it