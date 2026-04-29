Nella sede della CGIL del Centro di Empoli è stata presentata la Festa del Lavoro 2026, con una dichiarazione che sottolinea come il tema del lavoro dignitoso debba rimanere una priorità per tutti. La presentazione si è svolta in un’atmosfera caratterizzata da discussioni e riflessioni sul ruolo del lavoro nel contesto attuale. La giornata si terrà nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione alle condizioni dei lavoratori.

Presentata nella sede della CGIL del Centro*Empoli la Festa del Lavoro 2026. In un clima, però, tutt’altro che festoso: il quadro dipinto dai segretari di categoria presenti ha evidenziato la necessità di gettare luce, proprio in vista del Primo Maggio, sul lavoro dignitoso, condizione lontana dalla realtà sotto tanti punti di vista anche nell’Empolese Valdelsa. I ‘lavoratori poveri’ sono tema centrale del dibattito del prossimo venerdì: la richiesta del sindacato è tornare a parlare di politiche industriali e di maggiori investimenti su una produttività sana e innovativa. La linea tracciata da Gianluca Lacoppola, della Segreteria della...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Cgil per il Primo Maggio: "Il tema del lavoro dignitoso deve essere centrale per tutti"

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