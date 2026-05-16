Barachini | AI tema da affrontare lavoro umano centrale

Nel corso di un evento organizzato sull’isola campana, un rappresentante del governo ha commentato la questione dell’intelligenza artificiale, sottolineando come il lavoro umano rimanga un elemento fondamentale. Durante l’intervista, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria ha evidenziato la necessità di affrontare il tema dell’AI, mentre ha anche discusso aspetti legati alla tutela del lavoro e alle sfide che questa tecnologia può rappresentare. L’incontro si è svolto nell’ambito di un format di confronto organizzato da un’associazione specializzata.

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L’intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’Editoria Alberto Barachini in occasione dei Capri Talks, format di confronto organizzato da Spin Factor nell’isola campana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barachini: AI tema da affrontare, lavoro umano centrale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Barachini: AI tema da affrontare, lavoro umano centrale Sullo stesso argomento Leggi anche: Sostenibilità, Barachini: "Comunicazione centrale per costruire consapevolezza" Barachini: AI tema da affrontare, lavoro umano centraleKate Middleton in Italia, ecco i cibi che la principessa non ha potuto assaggiare Ecco come funzionano le nuove telecamere blu che spaventano gli automobilisti Incidente sulla Pontina: due morti Carlo ... msn.com AI, Barachini: servono norme precise. Il futuro dipenderà da quali dati utilizzeremoLa politica deve lavorare alle norme, deve provare ad avere una visione sulle norme, ma quando si parla di un tema come l’intelligenza artificiale è necessario capire, dunque, e inserire regole ... primaonline.it