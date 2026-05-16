Agrifiera 2026 un successo che si consolida

La 116ª edizione di Agrifiera si è conclusa con un bilancio positivo. La manifestazione si è svolta dal 23 aprile al 3 maggio a Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme, attirando numerosi operatori e visitatori del settore agricolo e rurale. Durante i dieci giorni di evento, sono state presentate nuove attrezzature, prodotti e tecnologie, consolidando il ruolo di questa fiera come punto di riferimento in Toscana per il comparto. La manifestazione ha coinvolto diverse aziende e realtà del territorio.

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