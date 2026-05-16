Agrifiera 2026 un successo che si consolida
La 116ª edizione di Agrifiera si è conclusa con un bilancio positivo. La manifestazione si è svolta dal 23 aprile al 3 maggio a Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme, attirando numerosi operatori e visitatori del settore agricolo e rurale. Durante i dieci giorni di evento, sono state presentate nuove attrezzature, prodotti e tecnologie, consolidando il ruolo di questa fiera come punto di riferimento in Toscana per il comparto. La manifestazione ha coinvolto diverse aziende e realtà del territorio.
San Giuliano Terme 16 maggio 2026- Bilancio positivo la 116esima edizione di Agrifiera, che dal 23 aprile al 3 maggio ha trasformato Pontasserchio e il Comune di San Giuliano Terme nel punto di riferimento assoluto in Toscana per il mondo agricolo e rurale. Undici giorni pieni e intensi, caratterizzati da oltre cento eventi tra incontri, spettacoli, attività didattiche e momenti di approfondimento, che hanno richiamato un pubblico numeroso e trasversale nel Parco della Pace "Tiziano Terzani", con oltre 240 stand presenti. Un successo che si consolida, dunque, facendo di Agrifiera una manifestazione radicata e popolare, sempre più capace di attrarre visitatori da tutto il territorio regionale e oltre, onorando il suo inserimento dal 2025 all'interno del calendario delle "Manifestazioni e fiere regionali toscane". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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