Iscrizioni 2026 2027 | si consolida il successo della filiera 4+2 raddoppiano gli iscritti boom nel Mezzogiorno Licei al 55,88% leggero incremento per i Professionali

Le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 si sono concluse e mostrano un aumento degli studenti nelle scuole con il percorso 4+2, con un raddoppio rispetto agli anni precedenti e un forte incremento nel Mezzogiorno. I licei rappresentano il 55,88% delle iscrizioni, mentre i Professionali registrano un leggero aumento. La procedura ha evidenziato anche la presenza di nuove proposte formative.

Le procedure di iscrizione per l'anno scolastico 20262027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle famiglie italiane ma che, allo stesso tempo, premia le nuove proposte formative. In particolare, emerge il successo dei percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale (filiera 4+2), che si consolidano come una realtà formativa di primo piano con il raddoppio degli iscritti. Boom di iscrizioni alla filiera nel Mezzogiorno. Nelle scelte delle studentesse e degli studenti per l'anno scolastico 20262027 i Licei restano in testa alle preferenze con il 55,88% dei neoiscritti (55,99% nell'a.s. 20252026).