Scuola iscrizioni 2026 2027 | si consolida il successo della filiera 4+2 Licei al 55,88% leggero incremento per i Professionali

Le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 sono state completate, mostrando una preferenza consolidata per la filiera 4+2 con il 55,88% di adesioni ai licei. I Professionali hanno registrato un leggero aumento delle iscrizioni rispetto agli anni precedenti. Le procedure si sono concluse senza variazioni significative rispetto alle aspettative, riflettendo le scelte delle famiglie italiane in ambito scolastico.

Valditara: "La riforma dell'istruzione tecnologico-professionale fornisce agli studenti una formazione all'altezza delle sfide del futuro" Le procedure di iscrizione per l'anno scolastico 20262027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle famiglie italiane ma che, allo stesso tempo, premia le nuove proposte formative. In particolare, emerge il successo dei percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale (filiera 4+2), che si consolidano come una realtà formativa di primo piano con il raddoppio degli iscritti. Boom di iscrizioni alla filiera nel Mezzogiorno. Nelle scelte delle studentesse e degli studenti per l'anno scolastico 20262027 i Licei restano in testa alle preferenze con il 55,88% dei neoiscritti (55,99% nell'a.