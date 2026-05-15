Agricoltura Zaganelli Crea | Agricoltura da sempre protagonista di sostenibilità

L'agricoltura viene riconosciuta come un settore che ha sempre avuto un ruolo centrale nella sostenibilità, anche durante le fasi di trasformazione dei prodotti agricoli. Lo ha affermato un rappresentante di un centro di ricerca, sottolineando che questa attività coinvolge ogni passaggio della filiera, dalla produzione alla lavorazione. La discussione si concentra sull’importanza di mantenere pratiche agricole responsabili e di integrare metodi sostenibili nel processo di trasformazione, senza fare riferimento a dati specifici o a nomi di enti.

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(Adnkronos) – “L’agricoltura è protagonista della sostenibilità in ogni sua fase, anche in quella di trasformazione del prodotto agricolo. Non voglio dire una frase ad effetto, ma l’agricoltura ha abbracciato il concetto della sostenibilità da sempre con i nostri agricoltori”. Lo ha detto oggi Maria Chiara Zaganelli, direttore generale del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), durante l’incontro “Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato da Syngenta all’interno della decima edizione del Food&Science Festival in corso di svolgimento a Mantova”. “La sostenibilità –... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Uzbekistan: 12 accordi CREA per l’agricoltura rigenerativaNel corso di una missione ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, il CREA ha firmato dodici accordi di cooperazione con centri di ricerca uzbeki... Agricoltura, Confeuro incontra WWF Italia per parlare di agroecologia e sostenibilità Trasformare la linea ferroviaria Acerra-Napoli in una tranvia moderna tra mobilità sostenibile e valorizzazione storica Un incontro cordiale e... Agricoltura, Zaganelli (Crea): Agricoltura da sempre protagonista di sostenibilitàla sostenibilità si deve tradurre non soltanto in una sostenibilità ambientale ma anche economica per i nostri agricoltori ... adnkronos.com Crea, Donne in campo: in agricoltura 3 imprese su 10 guidate da lavoratriciUna presenza sempre più significativa e diversificata quella delle donne in agricoltura. Dalle imprenditrici agricole (circa 366mila pari al 31,5% del totale), alle lavoratrici dipendenti (circa 470 ... rainews.it