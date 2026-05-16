Un politico ha dichiarato che l'agricoltura non può essere lasciata senza supporto e ha suggerito di considerare le politiche europee come punto di riferimento per il settore. La sua richiesta è rivolta a garantire strumenti e risorse adeguate agli agricoltori, sottolineando la necessità di un intervento che vada oltre le azioni locali. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico nella città di Mantova, dove si è discusso di questioni legate al futuro agricolo.

Mantova, 15 mag. (Adnkronos) - "Penso che si possa guardare al futuro dell'agricoltura partendo dall'Europa. È di prossima approvazione il Tea (Tecnologie di Evoluzione Assistita) in Italia. Spero che tutto venga approvato quanto prima perché non possiamo lasciare gli agricoltori a mani nude. Devono rispondere a una crisi climatica sempre più importante e a delle frequenti epizoozie che mettono in crisi le culture". A dirlo è Antonella Forattini, membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati durante la prima giornata del Food&Science Festival di Mantova. “È il decimo anno di questo festival, io sono mantovana e per cui per me è un piacere e un onore poter essere qui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agricoltura, Forattini (Pd): "Non possiamo lasciare gli agricoltori a mani nude"

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