Blitz nelle aziende tra moda e logistica 22 attività sospese e maxi sequestro di merce falsa

Nelle ultime settimane, sono stati effettuati numerosi controlli nelle aziende dell’area metropolitana fiorentina, concentrandosi sui settori della moda e della logistica. Durante le operazioni sono state sospese 22 attività e sono stati sequestrati grandi quantitativi di merce contraffatta. Le verifiche continuano per contrastare la diffusione di prodotti falsificati e garantire il rispetto delle normative.

Proseguono a ritmo serrato i controlli nel cuore del sistema produttivo dell’area metropolitana fiorentina, con un’attenzione particolare ai settori della logistica, del tessile e della moda. È il bilancio aggiornato dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale per la tutela della legalità, istituito nel 2023 nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinato dalla Prefettura di Firenze. Nei primi mesi del 2026 le ispezioni interforze hanno interessato decine di realtà produttive del territorio. In campo polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, dipartimento di prevenzione dell’azienda USL Toscana Centro e ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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