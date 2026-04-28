Un 19enne sul monopattino in giro col coltello denunciato dalla Polizia Locale | Attenzione resta alta

Domenica mattina, una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare ha fermato un ragazzo di 19 anni che guidava un monopattino elettrico a Savignano sul Rubicone. Durante i controlli, è stato trovato in possesso di un coltello. La polizia ha denunciato il giovane, sottolineando l'importanza di mantenere alta l'attenzione in queste situazioni.

Domenica mattina una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare, a Savignano sul Rubicone ha fermato per controlli un diciannovenne a bordo di un monopattino elettrico. Gli agenti gli hanno trovato un coltello, occultato in un marsupio, che è stato subito sequestrato in relazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Uno si aggira col coltello in tasca. L’altro scappa in monopattino. La Polizia locale denuncia entrambiSono due le denunce della Polizia locale di Legnano nell’ambito dell’attività finalizzata alla sicurezza urbana e stradale portata a termine in... Monopattino senza casco e fuga, inseguimento della Polizia locale e denunce: in un caso trovato anche un coltelloProseguono le attività di controllo e tutela della sicurezza urbana da parte della Polizia Locale di Forlì, impegnata quotidianamente in attività di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La giungla dei monopattini. Multe quasi raddoppiate. Aumentano gli incidenti; Monopattini elettrici, assicurazione obbligatoria dal 16 luglio: slitta la Rc ma resta il contrassegno dal 17 maggio; Semina il panico in centro a bordo di un monopattino; Foggia, assessore regionale investito da un monopattino. Savignano, in giro in monopattino col coltello nel marsupio: 19enne denunciatoDomenica mattina, 26 aprile, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, a Savignano sul Rubicone ha fermato per controlli un ... corriereromagna.it Incidente a Milano, schianto tra una moto e un monopattino: gravissimo un 25enneÈ successo in via Tonale nella tarda mattinata di lunedì 27 aprile. Gravissimo un ragazzo, ferito anche il motociclista 62enne ... milanotoday.it Una festa privata organizzata come una vera e propria discoteca abusiva è stata scoperta dalla Polizia Locale lo scorso 25 aprile nel quartiere Santo Spirito. L’intervento è scattato dopo una segnalazione per musica ad alto volume. facebook Polizia Locale, chiusura al traffico di via San Rufo da lunedì 27 aprile a giovedì 30 aprile, dalle 7 alle 17 x.com