Carcere di Prato | sequestrati hashish cocaina e cellulari Detenuto aggredito per non aver portato droga dopo un permesso

Da firenzepost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel carcere di Prato, sono stati sequestrati hashish, cocaina e diversi cellulari. Un detenuto è stato aggredito dopo aver rifiutato di portare droga all’interno della struttura al rientro da un permesso. Le autorità hanno continuato le operazioni di controllo, concentrandosi sulla presenza di sostanze illegali e dispositivi elettronici non autorizzati. La situazione ha portato a un intervento delle forze di polizia interne al carcere, che hanno rafforzato i controlli nelle ultime settimane.

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PRATO – Ancora cellulari sequestrati e l’aggressione a un detenuto che si era rifiutato di portare droga nel carcere al rientro da un permesso. Lo fa sapere la Procura pratese, spiegando che altri cinque telefoni cellulari e droga per quasi 250 grammi, per lo più hashish a parte 11 grammi di cocaina, sono stati sequestrati all’interno del carcere di Prato nel corso di nuove perquisizioni effettuate dalla poliziapenitenziaria che hanno riguardato l’intero reparto alta sicurezza e aree dell’istituto. Riguardo alla droga, emerso che per introdurla sono stati utilizzate anche fionde, frecce, droni emartelli. Per la procura “sarebbe auspicabile un appropriato intervento di schermatura e la fornitura di disturbatori di frequenza” al carcere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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