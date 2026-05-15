Nel carcere di Prato, sono stati sequestrati hashish, cocaina e diversi cellulari. Un detenuto è stato aggredito dopo aver rifiutato di portare droga all’interno della struttura al rientro da un permesso. Le autorità hanno continuato le operazioni di controllo, concentrandosi sulla presenza di sostanze illegali e dispositivi elettronici non autorizzati. La situazione ha portato a un intervento delle forze di polizia interne al carcere, che hanno rafforzato i controlli nelle ultime settimane.

PRATO – Ancora cellulari sequestrati e l’aggressione a un detenuto che si era rifiutato di portare droga nel carcere al rientro da un permesso. Lo fa sapere la Procura pratese, spiegando che altri cinque telefoni cellulari e droga per quasi 250 grammi, per lo più hashish a parte 11 grammi di cocaina, sono stati sequestrati all’interno del carcere di Prato nel corso di nuove perquisizioni effettuate dalla poliziapenitenziaria che hanno riguardato l’intero reparto alta sicurezza e aree dell’istituto. Riguardo alla droga, emerso che per introdurla sono stati utilizzate anche fionde, frecce, droni emartelli. Per la procura “sarebbe auspicabile un appropriato intervento di schermatura e la fornitura di disturbatori di frequenza” al carcere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Carcere di Prato: sequestrati hashish, cocaina e cellulari. Detenuto aggredito per non aver portato droga dopo un permesso

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