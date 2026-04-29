Il consiglio si compatta | Condanniamo gli atti vandalici a Barco

Il consiglio comunale si è riunito per esprimere condanna riguardo agli atti vandalici avvenuti il 17 aprile a Barco, quando alcuni individui hanno danneggiato la sede dell’Unione Comuni. Durante l’incontro, è stata espressa solidarietà ai servizi sociali, alle forze dell’ordine e alla magistratura minorile coinvolti nel caso. Nessuna ulteriore motivazione o commento è stato fornito riguardo alle cause o ai responsabili dell’accaduto.

Solidarietà a servizi sociali, forze dell’ordine e magistratura minorile e condanna degli atti vandalici compiuti il 17 aprile a Barco contro la sede dell’Unione Comuni. Il Consiglio comunale di Bibbiano ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato congiuntamente dai gruppi "Insieme" e "Centrodestra", segnando una presa di posizione condivisa contro gli attacchi rivolti a chi opera quotidianamente nelle istituzioni e nei servizi alla comunità. La seduta, la seconda del 2026, si è aperta con alcune comunicazioni del sindaco. Tra queste, l’annuncio della prossima inaugurazione del rinnovato Municipio, prevista per il 23 maggio all’interno dell’iniziativa di festa ’Scuole in Piazza’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il consiglio si compatta: "Condanniamo gli atti vandalici a Barco" Notizie correlate Telecamere per sorvegliare la città. Un aiuto contro gli atti vandaliciTelecamere per ‘videosorvegliare’ la città, fototrappole per arginare atti vandalici, scarico di rifiuti e degrado urbano. Liceo Righi Roma, dopo gli atti vandalici l’USR Lazio chiede l’installazione immediata di telecamereIl comunicato dell’USR Lazio condanna i ripetuti atti vandalici al Liceo Righi di Roma e chiede nuove telecamere per garantire il diritto allo studio...