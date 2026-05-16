Aggressione tra detenuti droga e cellulari in carcere

Un episodio di violenza tra detenuti si è verificato nel carcere di Prato, coinvolgendo un aggressore e una vittima. Durante le operazioni di sicurezza sono stati trovati telefoni cellulari e droga all’interno della struttura, che sembrano ancora riuscire a entrare nonostante i controlli. La situazione ha portato a ulteriori verifiche sulle modalità di accesso di sostanze e dispositivi all’interno del penitenziario. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli dell’aggressione o sui responsabili.

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