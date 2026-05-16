Aggressione tra detenuti droga e cellulari in carcere
Un episodio di violenza tra detenuti si è verificato nel carcere di Prato, coinvolgendo un aggressore e una vittima. Durante le operazioni di sicurezza sono stati trovati telefoni cellulari e droga all’interno della struttura, che sembrano ancora riuscire a entrare nonostante i controlli. La situazione ha portato a ulteriori verifiche sulle modalità di accesso di sostanze e dispositivi all’interno del penitenziario. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli dell’aggressione o sui responsabili.
Un'aggressione da parte di un detenuto ai danni di un altro ristretto. E telefoni cellulari, al pari della droga, che continuano a entrare nel carcere di Prato. Non sembra esserci pace per La Dogaia, con l'ultima indagine coordinata dal procuratore capo Luca Tescaroli che ha portato alla luce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Droga e cellulari volano in carcere coi droni, intercettato il carico atterrato vicino al cortile
Sullo stesso argomento
Due droni abbattuti al carcere di Poggioreale a Napoli: portavano droga e cellulari ai detenutiÈ stata la Polizia Penitenziaria a intercettare e abbattere i due droni, diretti ai detenuti nel carcere napoletano di Poggioreale.
Sanremo, inchiesta nel carcere: 99 indagati tra droga e cellulari? Domande chiave Come hanno fatto i detenuti a usare videochiamate con una psicologa? Chi sono i familiari coinvolti nel sistema di spaccio e...
Nel corso delle attività di controllo è scoppiata anche un'aggressione tra detenuti, scaturita dal rifiuto di un recluso di trasportare droga al rientro da un permesso facebook
Prato, nuovo blitz in carcere: sequestrati cellulari e drogaAncora cellulari e droga trovati al carcere di Prato durante le perquisizioni della polizia penitenziaria che hanno riguardato l'intero reparto di alta ... gonews.it
PRATO - DROGA E TELEFONINI IN CARCERE: CINQUANTA IMPUTATIL’inchiesta della procura di Prato sul carcere della Dogaia – dall’uso di telefonini alla detenzione di droga, dalle rivolte e le aggressioni all’evasione di un detenuto – non si trasformerà in un max ... toscanatv.it