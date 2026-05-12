Sanremo inchiesta nel carcere | 99 indagati tra droga e cellulari

Un’indagine condotta nel carcere di Sanremo ha portato al coinvolgimento di 99 persone, sospettate di aver utilizzato cellulari e di essere coinvolte in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche sono state riscontrate conversazioni e videochiamate tra detenuti e una psicologa, sollevando dubbi sulle modalità di accesso alle comunicazioni. Sono in corso accertamenti anche sui familiari sospettati di essere coinvolti nel sistema di traffico di droga.

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? Domande chiave Come hanno fatto i detenuti a usare videochiamate con una psicologa?. Chi sono i familiari coinvolti nel sistema di spaccio e telefoni?. Come venivano usate le carte prepagate per acquistare la droga?. Quale ruolo ha avuto il ristoratore condannato all'ergastolo nell'inchiesta?.? In Breve 131 capi d'imputazione per fatti avvenuti tra il 2023 e luglio 2024.. Psicologa dell'amministrazione accusata di videochiamate con detenuti tramite cellulare introdotto.. Ristoratore Salvatore Aldobrandi coinvolto per acquisto droga tramite carte prepagate.. Sistema di scambi coinvolge familiari e operatori del carcere di Valle Armea.. La Procura di Imperia ha chiuso un’inchiesta che coinvolge 99 indagati per un sistema di spaccio e introduzione di telefoni cellulari all’interno del carcere di Valle Armea a Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, inchiesta nel carcere: 99 indagati tra droga e cellulari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Droga e cellulari al carcere di Barcellona, tre condanne nel processo sull’inchiesta antimafiaIl procedimento rientra in un articolato filone investigativo coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, guidata dal procuratore... Leggi anche: Droga e cellulari in carcere: 35 indagati dalla Procura Argomenti più discussi: Droga e telefoni in carcere a Sanremo, inchiesta chiude con 99 indagati; Dal 20 luglio al 28 agosto stop alla linea ferroviaria Genova-Milano per lavori; Droga e telefonini in carcere a Sanremo, maxi inchiesta chiude con 99 indagati; Da Sanremo al caso Garlasco: Francesca Nanni davanti alla decisione che può riscrivere il delitto Poggi. Droga e telefoni in carcere a Sanremo, inchiesta chiude con 99 indagati x.com Droga e telefoni in carcere a Sanremo, inchiesta chiude con 99 indagatiSi è chiusa con 99 indagati una vasta inchiesta coordinata dalla procura di Imperia, che mira a far luce su un giro di droga e telefonini cellulari nel carcere di Valle Armea, a Sanremo. (ANSA) ... ansa.it