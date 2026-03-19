Investita da due auto muore dopo 24 ore di agonia una 45enne di Angri

Una donna di 45 anni di Angri è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stata investita da due auto su via Nazionale. La donna è rimasta in coma per 24 ore, ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi e non si è riusciti a salvarla. L’incidente è avvenuto nel Salernitano, senza altri dettagli sulla dinamica.

Troppo gravi le ferite riportate dalla donna, investita da due auto su via Nazionale ad Angri, nel Salernitano: si è spenta all'ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Investita mentre va a trovare il figlio in ospedale: 69enne foggiana muore dopo 24 ore di agoniaInvestita da un'auto mentre va a trovare il figlio in ospedale, muore dopo 24 ore di agonia. Finisce nel fosso con l'auto: muore dopo 24 ore di agoniaSul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri di Cervia... Contenuti e approfondimenti su Investita da due auto muore dopo 24 ore... Temi più discussi: Travolta e investita da un'auto, muore donna di 40 anni; Investita da un'auto a Prato: grave bambina di 5 anni; Incidente a Milano, ciclista investita da un automobilista: è gravissima; Bambina di 5 anni sfugge alla mamma e viene investita da un'auto. Angri, travolta da due auto: donna di 45 anni muore al CardarelliAngri– Non ce l’ha fatta la donna di 45 anni investita nel pomeriggio di ieri ad Angri. Ricoverata in condizioni critiche, è deceduta oggi all’ospedale ... cronachedellacampania.it Incidente a Milano, ciclista investita in pieno centro: alla guida dell'auto un 85enneDramma in pieno centro a Milano, dove una ciclista di 49 anni è stata investita da un’auto guidata da un 85enne. La dinamica dell’incidente. Incidente a Milano, ciclista investita in pieno centro: all ... notizie.it +++ TRAVOLTA E INVESTITA DA UN'AUTO: MUORE 40ENNE +++ Leggi qui -- > https://shorturl.at/jezLR #Angri #incidentemortale - facebook.com facebook Donna investita da un bus in via Ugo Bassi: è in gravi condizioni x.com