Minori con disabilità incontro tra le Autorità garanti | La società dovrà essere sempre più inclusiva e consapevole dei pari diritti

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha incontrato la Garante per l’infanzia e l’adolescenza in un confronto istituzionale dedicato ai temi di interesse comune e alle possibili forme di collaborazione tra le due istituzioni. Durante l’incontro si è parlato di minori con disabilità, evidenziando la necessità di rendere la società sempre più inclusiva e consapevole dei diritti di tutti.

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha incontrato la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, in un confronto istituzionale dedicato ai temi di interesse comune e alle possibili forme di collaborazione tra le due istituzioni.