Attivata la prima licenza taxi della città per trasportare persone con disabilità gravi | Ravenna sempre più inclusiva

Nel comune di Ravenna è stata concessa la prima licenza taxi destinata al trasporto di persone con disabilità gravi e necessità di incarrozzamento. La licenza permette di offrire un servizio di mobilità dedicato a questa categoria, rendendo più accessibili gli spostamenti all’interno del territorio. La decisione riguarda esclusivamente il rilascio di questa tipologia di autorizzazione e rappresenta un primo passo in questa direzione.

È stata rilasciata la prima licenza taxi nel comune di Ravenna dedicata specificamente al trasporto di persone con disabilità gravi con necessità di incarrozzamento. Il taxi è già in circolazione da ieri. Grazie a questa assegnazione, il numero complessivo delle licenze taxi attive sul territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Minori con disabilità, incontro tra le Autorità garanti: “La società dovrà essere sempre più inclusiva e consapevole dei pari diritti”L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha incontrato la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, in un... Niente taxi per persone con disabilità motoria, il Comune di Napoli diffidatoCostretto in carrozzina da una malattia neurodegenerativa chiede al Comune un taxi attrezzato, gli rispondono di rivolgersi ai privati.