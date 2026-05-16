Afragola il Festival Regina degli Angeli accende la solidarietà | la testimonianza dello scrittore Luigi Del Vecchio

Questa sera alle 19.30, il Teatro Gelsomino di Afragola ospiterà il Festival canoro della Solidarietà “Regina degli Angeli”, organizzato da LUCE NEL MONDO ODV. La manifestazione è dedicata alla raccolta di fondi per sostenere persone fragili e famiglie in difficoltà. Durante l’evento, sarà presente lo scrittore Luigi Del Vecchio, che condividerà la propria testimonianza. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale in un momento di solidarietà e condivisione pubblica.

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