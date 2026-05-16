Afragola il Festival Regina degli Angeli accende la solidarietà | la testimonianza dello scrittore Luigi Del Vecchio
Questa sera alle 19.30, il Teatro Gelsomino di Afragola ospiterà il Festival canoro della Solidarietà “Regina degli Angeli”, organizzato da LUCE NEL MONDO ODV. La manifestazione è dedicata alla raccolta di fondi per sostenere persone fragili e famiglie in difficoltà. Durante l’evento, sarà presente lo scrittore Luigi Del Vecchio, che condividerà la propria testimonianza. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale in un momento di solidarietà e condivisione pubblica.
Il Teatro Gelsomino di Afragola si prepara ad accogliere questa sera, alle 19.30, il Festival canoro della Solidarietà “Regina degli Angeli”, iniziativa benefica promossa da LUCE NEL MONDO ODV, da anni attiva nel sostegno alle persone fragili e nelle attività di assistenza a famiglie in difficoltà. L’evento nasce con un obiettivo concreto: raccogliere fondi per offrire un supporto economico alle famiglie disagiate che devono affrontare spese importanti legate alla cura di neonati e bambini affetti da patologie prenatali. Un tema delicato che intreccia dimensione sociale, sanitaria e umana, e che negli anni ha trovato nell’associazione un punto di riferimento costante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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