Affitti brevi Gualtieri si nasconde dietro la riforma dei poteri E il Pd tira in ballo la Regione
In Italia sono in corso discussioni riguardo alla regolamentazione degli affitti brevi. Si dibatte su chi debba elaborare le normative, con alcune parti che chiedono interventi più stringenti per limitare la crescente turistificazione del centro storico. Il tema ha generato tensioni tra le associazioni che chiedono regole più chiare e chi, dall’altra parte, si nasconde dietro alla riforma dei poteri regionali. La questione riguarda anche il ruolo delle istituzioni locali e nazionali nel definire strumenti e tempi per l’attuazione delle eventuali norme.
Chi lo deve fare il regolamento sugli affitti brevi? Ma soprattutto, quando e con che strumenti normativi? Queste due domande sembrano essere al centro di uno scontro abbastanza acceso, tra l'ampia rete di associazioni che chiedono un freno al fenomeno della turistizzazione del centro storico e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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