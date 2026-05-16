Affitti brevi Gualtieri si nasconde dietro la riforma dei poteri E il Pd tira in ballo la Regione

In Italia sono in corso discussioni riguardo alla regolamentazione degli affitti brevi. Si dibatte su chi debba elaborare le normative, con alcune parti che chiedono interventi più stringenti per limitare la crescente turistificazione del centro storico. Il tema ha generato tensioni tra le associazioni che chiedono regole più chiare e chi, dall’altra parte, si nasconde dietro alla riforma dei poteri regionali. La questione riguarda anche il ruolo delle istituzioni locali e nazionali nel definire strumenti e tempi per l’attuazione delle eventuali norme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui