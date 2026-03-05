Poteri speciali per Roma | la riforma si ferma Cosa si nasconde dietro l' intesa tra Pd e Fdi

L'iter per l’approvazione della riforma dei poteri di Roma Capitale si è fermato, rallentando i lavori. La trattativa tra il Partito Democratico e Fratelli d’Italia ha portato a un’intesa che non ha ancora portato a un risultato definitivo. La discussione si è conclusa con un passo indietro, lasciando in sospeso le modifiche previste per il ruolo del Campidoglio. La situazione resta in stallo.

In commissione Affari Costituzionali i dem chiedono di prorogare l'analisi degli emendamenti, così da scavallare il referendum sulla Giustizia Avanti piano. Questo è l'andamento dell'iter per l'approvazione della riforma dei poteri di Roma Capitale. La scorsa settimana sembrava essersi verificata una battuta d'arresto, causata dal blitz della Lega che con un suo emendamento amplia i poteri speciali anche alle altre città metropolitane. Poi però le acque erano tornate calme, con la decisione della data per l'approdo del disegno di legge in aula: lunedì 9 marzo. Oggi le carte in tavola vengono nuovamente cambiate.... 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Roma Capitale, emendamento Lega a riforma Governo: poteri speciali anche a Milano Cosa c’entra Cupido con San Valentino? Cosa si nasconde dietro al dio dell’amoreRegalare rose rosse o preparare una cena a lume di candela sono gesti d’amore comprensibili tutto l’anno, ma l’immagine di un bambino nudo e armato... Altri aggiornamenti su Poteri speciali. Temi più discussi: Poteri speciali per Roma Capitale, fumata bianca: raggiunto l'accordo con il Governo; Roma Capitale: c’è l’intesa sulla riforma dei poteri speciali; Poteri speciali per Roma Capitale, fumata bianca: raggiunto l'accordo con il Governo; Riforma Roma Capitale, blitz della Lega. Adesso rischia di saltare tutto. Poteri speciali per Roma Capitale, fumata bianca: raggiunto l'accordo con il GovernoRoma avrà più poteri. È questo l’obiettivo a cui il governo, con Campidoglio e Regione, ha lavorato per consentire che la Città Eterna potesse finalmente raggiungere uno status che altro, in Europa, è ... romatoday.it Roma, una quasi regione: Legacoop chiede «un patto per ridurre gli squilibri»Roma si prepara a una svolta storica: con la riforma costituzionale acquisirà nuovi poteri e strumenti di gestione simili a quelli di una regione. Legacoop Lazio riflette sulle potenzialità e sui nodi ... vita.it ÈTv Marche. . Raffineria di Falconara e Golden Power. Il sindaco Stefania Signorini incontra il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, dopo che il Governo ha esercitato i poteri speciali sull'operazione: "Ho ricevuto rassicura - facebook.com facebook Golden power su raffineria Falconara, Pichetto 'prescrizioni stringenti'. Incontro con la sindaca dopo la decisione di usare poteri speciali sulla vendita #ANSA x.com