Oggi, 16 maggio, il programma televisivo Affari Tuoi non è andato in onda come previsto. La mancanza è stata notata dai telespettatori, che si aspettavano di vedere il conduttore Stefano De Martino, assente nella puntata di questa sera. La trasmissione, solitamente trasmessa in prima serata, non è stata trasmessa per motivi non comunicati pubblicamente. I fan del conduttore dovranno attendere un aggiornamento sulla prossima messa in onda.

Un po’ delusione prevedibile tra i fan di Stefano De Martino, che stasera 16 maggio non vedranno l’amato conduttore circondato dai suoi “pacchisti”. Nessun allarme, però, dal momento che l’amatissimo game show non è stato affatto cancellato dalla Rai. La pausa è momentanea e durerà soltanto una sera, così da lasciare il posto all’ Eurovision. Perché Affari Tuoi non va in onda. L’ Eurovision Song Contest 2026 ha la precedenza su Affari Tuoi. Una scelta prevedibile, quella della Rai, che lascia spazio alla 70esima edizione della manifestazione canora. La diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, però, non ha inizio così presto da giustificare il rinvio del “gioco dei pacchi”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi non va in onda oggi 16 maggio: quando torna Stefano De Martino

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