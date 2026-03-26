Affari Tuoi stasera non va in onda | ecco quando torna De Martino

Questa sera, il programma televisivo trasmesso su Rai1 condotto da Stefano De Martino non sarà trasmesso. La trasmissione è stata sospesa per motivi legati a una diretta sportiva che si svolgerà nello stesso orario. La prossima puntata del programma è prevista per una data successiva, senza indicazioni specifiche sulla ripresa.

(Adnkronos) – Stop per Affari Tuoi. Il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino questa sera, giovedì 26 marzo, non andrà in onda per lasciare spazio a un evento sportivo. A partire dalle 20.45, infatti, su Rai1 sarà visibile la sfida tra Italia-Irlanda del Nord, valida per i playoff di qualificazioni per i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda stasera, quando torna il game show con Stefano De Martino Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda stasera: come cambia il palinsesto di Rai 1 e quando torna Stefano De Martino Affari Tuoi, tensione alle stelle: la lite che fa perdere la pazienza a De Martino Approfondimenti e contenuti su Affari Tuoi Temi più discussi: Affari Tuoi, De Martino cancellato (ma la Rai farà ascolti record): perché salta la puntata; Manuel ad Affari Tuoi ha il pacco nero: Mi servono soldi per il mutuo, ma la cifra non è il massimo; Affari Tuoi, Stefano De Martino costretto a chiudere prima: la folle scelta di Mauro; Affari tuoi, Sergio la spara grossa e De Martino lo manda da Gerry Scotti: Meglio alla Ruota della Fortuna. Affari Tuoi non va in onda stasera: perché Stefano de Martino salta la puntata del 26 marzo e quando torna in ondaBrutta sorpresa, si fa per dire, per gli spettatori di Affari Tuoi: nella serata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, il game show di Rai1 non va in onda. Il programma condotto ... leggo.it Affari Tuoi non va in onda oggi giovedì 26 marzo: ascolti record garantiti per Rai1Affari Tuoi stasera non va in onda: su Rai1 c’è Italia-Irlanda del Nord Giovedì 26 marzo alle ore 20.45, allo Stadio di Bergamo, ... televisionando.it Affari Tuoi non va in onda stasera, ecco il motivo e quando torna - facebook.com facebook Torna a teatro con il suo primo spettacolo: Come una catapulta. È nel film di Francesco Mandelli Cena di classe e presenza fissa nei programmi Rai di De Martino, da Bar Stella a Stasera tutto è possibile fino ad Affari tuoi. C’è chi scommette che avrà anche un x.com