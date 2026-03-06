Finlay sbarca in AEW | come Tony Khan ha superato la WWE

Nell’ultima puntata di Dynamite, David Finlay ha fatto il suo debutto in AEW, segnando un momento importante per la federazione. La sua presenza ha portato a un mutamento negli assetti interni e ha creato nuove dinamiche nel panorama del wrestling professionistico. La scelta di inserire Finlay in questa occasione ha attirato l’attenzione tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Il debutto di David Finlay nell’ultima puntata di Dynamite ha segnato un cambiamento rilevante negli assetti interni della federazione, aprendo una nuova era per una fazione immediatamente ben definita. Finlay è apparso al fianco di due compagni di lunga collaborazione, formando una triade che si è presentata come leadership emergente all’interno della scena, preludio di sviluppi futuri. L’entrata in scena è arrivata dopo un attacco brutale ai danni di Darby Allin e Orange Cassidy, posizionando i tre come punto focale delle nuove dinamiche di campagna e storyline. La presentazione ha evidenziato The Dogs come nome della nuova formazione, consolidando l’intesa tra David Finlay, Gabe Kidd e Clark Connors. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Finlay sbarca in AEW: come Tony Khan ha superato la WWE AEW non teme la concorrenza della WWE, secondo Tony Khanl'addio di Powerhouse Hobbs, ora noto come Royce Keys in wwe, ha acceso una riflessione sullo stato del roster di aew e sulla direzione della... Tony Khan esclude defezioni AEW alla WWENel panorama del wrestling professionistico, i movimenti di talento tra le principali federazioni hanno un impatto significativo sullo spettacolo e... Altri aggiornamenti su Tony Khan. AEW: Nuovi dettagli sul debutto di David FinlayDavid Finlay è approdato rapidamente in AEW dopo la scadenza del suo contratto con la NJPW e l'accordo è stato concluso di recente ... spaziowrestling.it David Finlay debutta in AEW attaccando Darby Allin ed Orange Cassidy a Dynamite – VIDEOL'ambitissimo 'free agent' decide di accasarsi in AEW: David Finlay ha effettuato la sua prima apparizione a Dynamite ... generationsport.it