Aeroporto dati in crescita I ricavi superano i 42 milioni
Nel primo trimestre del 2026, l’Aeroporto ha registrato un aumento nei ricavi, che hanno superato i 42 milioni di euro. I dati indicano una crescita continua, anche in un periodo segnato dalla crisi del carburante causata dai recenti eventi in Medio Oriente. Nonostante le difficoltà nel settore energetico, i conti di Adb rimangono in salute e non mostrano segnali di peggioramento. La situazione sembra stabile, con un trend positivo che si mantiene nel primo scorcio dell’anno.
Prosegue la crescita dell’Aeroporto. Lo confermano i dati del primo trimestre 2026. Nonostante la crisi del carburante, dovuta principalmente ai fatti in Medio Oriente, non impatta sull’andamento dei conti di Adb. Tuttavia, i vertici dello scalo rimangono prudenti. "Le tensioni internazionali e l’evoluzione dello scenario macroeconomico richiederanno un monitoraggio costante, con riferimento agli effetti indiretti sulla domanda, sui costi operativi e sulle dinamiche del traffico merci", spiega l’amministratore delegato e direttore generale dello scalo bolognese, Nazareno Ventola. Da gennaio a marzo il Marconi ha superato i due milioni di passeggeri (2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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