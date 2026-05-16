Aeroporto dati in crescita I ricavi superano i 42 milioni

Nel primo trimestre del 2026, l’Aeroporto ha registrato un aumento nei ricavi, che hanno superato i 42 milioni di euro. I dati indicano una crescita continua, anche in un periodo segnato dalla crisi del carburante causata dai recenti eventi in Medio Oriente. Nonostante le difficoltà nel settore energetico, i conti di Adb rimangono in salute e non mostrano segnali di peggioramento. La situazione sembra stabile, con un trend positivo che si mantiene nel primo scorcio dell’anno.

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Prosegue la crescita dell’Aeroporto. Lo confermano i dati del primo trimestre 2026. Nonostante la crisi del carburante, dovuta principalmente ai fatti in Medio Oriente, non impatta sull’andamento dei conti di Adb. Tuttavia, i vertici dello scalo rimangono prudenti. "Le tensioni internazionali e l’evoluzione dello scenario macroeconomico richiederanno un monitoraggio costante, con riferimento agli effetti indiretti sulla domanda, sui costi operativi e sulle dinamiche del traffico merci", spiega l’amministratore delegato e direttore generale dello scalo bolognese, Nazareno Ventola. Da gennaio a marzo il Marconi ha superato i due milioni di passeggeri (2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto, dati in crescita. I ricavi superano i 42 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Go From $0 to Wealth in 2026 Billionaire Habits + High Income Skills Sullo stesso argomento Schifani: “Occupazione in Sicilia in forte crescita, i dati superano il Centro-Nord”ABBONATI A DAYITALIANEWS Incremento record secondo Svimez In occasione della Festa dei lavoratori, il presidente della Regione Siciliana, Renato... Leggi anche: San Vincenzo: turismo record, i dati reali superano 1,2 milioni Consolidati da #Enac i dati di traffico 2025: sono stati oltre 229,7 milioni i passeggeri negli aeroporti italiani, con il +5% di crescita rispetto al 2024. Link al CS: comunicati.enac.gov.it/it/announcemen… e al volume Dati di Traffico 2025 pubblicato da Enac: enac. x.com AEROPORTI FOGGIA Aeroporti pugliesi, passeggeri in crescita: oltre 3 milioni nei primi quattro mesi del 2026. Ok FoggiaBARI – Continua a crescere il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. I dati relativi al primo quadrimestre del 2026 confermano una tendenza positiva per gli scali di Bari, Brindisi e Foggia, ch ... statoquotidiano.it Toscana Aeroporti: il traffico internazionale spinge la crescita del primo quadrimestre a +6,9%Continua l'andamento positivo per gli scali di Firenze Pisa: i dati di Toscana Aeroporti segnalano, per il mese di aprile, 958.000 passeggeri ... travelquotidiano.com