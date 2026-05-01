Nel 2025, San Vincenzo ha registrato oltre 1,2 milioni di presenze turistiche, raggiungendo un totale di 1.220.803 visitatori. Questi dati sono stati aggiornati dopo un ricalcolo dei flussi turistici. La cifra rappresenta un record per la località, che negli ultimi anni aveva visto crescere costantemente il numero di arrivi. La stagione si è conclusa con numeri che superano le previsioni iniziali.

? Cosa sapere San Vincenzo registra 1.220.803 presenze turistiche nel 2025 dopo il ricalcolo dei flussi.. L'integrazione delle 170.000 locazioni turistiche corregge i dati iniziali della Regione Toscana.. Le presenze turistiche a San Vincenzo nel 2025 hanno raggiunto la quota di 1.220.803 unità, superando di circa 300mila ingressi i dati precedentemente comunicati dalla Regione Toscana che indicava solo 920mila visitatori. Il recupero del dato reale è avvenuto dopo che gli uffici comunali hanno riscontrato una palese discrepanza incrociando le rilevazioni con gli incassi della tassa di soggiorno. L’errore tecnico che ha generato il calcolo parziale iniziale era riconducibile a un problema di registrazione dei flussi legato all’attribuzione del Codice identificativo nazionale (Cin) per una rilevante struttura ricettiva locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Vincenzo: turismo record, i dati reali superano 1,2 milioni

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