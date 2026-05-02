In occasione della Festa dei lavoratori, il presidente della Regione Sicilia ha annunciato un aumento significativo dell’occupazione nell’isola, registrato secondo i dati di Svimez. Rispetto al Centro-Nord, le cifre indicano una crescita più consistente, con un incremento record. Questi numeri mostrano come la situazione occupazionale in Sicilia stia migliorando, confermando un trend positivo rispetto agli anni precedenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incremento record secondo Svimez. In occasione della Festa dei lavoratori, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha condiviso dati particolarmente positivi sull’andamento dell’occupazione nell’Isola. Secondo le rilevazioni di Svimez, nel quadriennio 2021-2024 l’occupazione in Sicilia è aumentata del 13,5%, un risultato che supera sia la media del Mezzogiorno (+8,1%) sia, in modo netto, quella del Centro-Nord (+6,1%), risultando quindi più che doppio rispetto alle regioni settentrionali e centrali. Ancora più significativo è il dato assoluto: sono stati creati ben 174.171 nuovi posti di lavoro nello stesso periodo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Schifani: “Occupazione in Sicilia in forte crescita, i dati superano il Centro-Nord”

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