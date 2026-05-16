Adrian Newey noto per la sua precisione rallenta gli aggiornamenti di Aston Martin in F1
In questa stagione di Formula 1, Aston Martin ha deciso di ridurre la frequenza degli aggiornamenti sul proprio veicolo. La scuderia ha risposto alle indicazioni di Adrian Newey, noto progettista, che ha scelto di rallentare lo sviluppo tecnico. La decisione riguarda le modifiche apportate alla vettura durante il campionato, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare le prestazioni complessive. La squadra ha comunicato questa strategia ufficialmente attraverso dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Aston Martin ha attirato l’attenzione nel paddock di Formula 1 decidendo di non apportare aggiornamenti orientati alle prestazioni in occasione del recente Gran Premio di Miami. Fonti interne hanno iniziato a svelare le motivazioni dietro questa scelta strategica, rivelando l’approccio riflessivo del team, guidato dai consigli di Adrian Newey. Durante la pausa di cinque settimane che ha separato le gare, molte squadre hanno colto l’opportunità per lavorare sulle loro vetture del 2026, ma Aston Martin ha adottato un differente approccio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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