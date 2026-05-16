Adrian Newey noto per la sua precisione rallenta gli aggiornamenti di Aston Martin in F1

In questa stagione di Formula 1, Aston Martin ha deciso di ridurre la frequenza degli aggiornamenti sul proprio veicolo. La scuderia ha risposto alle indicazioni di Adrian Newey, noto progettista, che ha scelto di rallentare lo sviluppo tecnico. La decisione riguarda le modifiche apportate alla vettura durante il campionato, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare le prestazioni complessive. La squadra ha comunicato questa strategia ufficialmente attraverso dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi.

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