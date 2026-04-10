Adrian Newey riconosce che alcuni problemi dell’Aston Martin 2026 dipendono da lui

Adrian Newey ha ammesso di essere responsabile di alcuni problemi riscontrati sulla vettura Aston Martin 2026. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui la stagione si fa più intensa e le sfide tecniche si fanno sentire. Non sono state fornite dettagli specifici sulle questioni affrontate, ma il designer ha riconosciuto il proprio coinvolgimento in alcune difficoltà della monoposto. La squadra sta lavorando per risolvere le criticità emerse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Adrian Newey, noto ingegnere di Formula 1, ha recentemente espresso le sue preoccupazioni riguardo alle prestazioni dell’Aston Martin AMR26, non esitando a riconoscere la sua responsabilità in alcune delle problematiche riscontrate. Con l’avvicinarsi della stagione 2026, le aspettative erano alte, soprattutto dopo l’arrivo di Newey, considerato un segno promettente per la scuderia. Supportata da Lawrence Stroll e con Fernando Alonso al volante, l’Aston Martin avrebbe dovuto competere con squadre blasonate come McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Adrian Newey riconosce che alcuni problemi dell’Aston Martin 2026 dipendono da lui. Adrian Newey spaventa gli avversari: “A Melbourne vedrete una versione dell’Aston Martin molto diversa”Il debutto della nuova AMR26 a Barcellona ha finalmente mostrato al mondo il primo risultato del lavoro di Adrian Newey in Aston Martin. Leggi anche: F1, disastro in Aston Martin: Adrian Newey contro la Honda Temi più discussi: La coraggiosa critica di Adrian Newey scatena il caos per la partnership Aston Martin-Honda al Gran Premio d'Australia.; Adrian Newey svela il concetto rivoluzionario dell'Aston Martin AMR26 nato durante il periodo di gardening leave con la Red Bull.; Il capo della Haas esorta la squadra ad abbracciare il potenziale trasferimento di Oliver Bearman in Ferrari: una futura stella in F1.; Massimo Rivola elogia il fantastico 1-2 di Aprilia in Brasile mentre puntano alla sfida di Austin. Adrian Newey riconosce che alcuni problemi dell’Aston Martin 2026 dipendono da lui.Supportata da Lawrence Stroll e con Fernando Alonso al volante, l’Aston Martin avrebbe dovuto competere con squadre blasonate come McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Andrew Newey si è sempre ... napolipiu.com Dal 2025 Adrian Newey, ex direttore tecnico della squadra di Formula 1 della Red Bull, passerà alla Aston MartinL’ingegnere inglese Adrian Newey, ex direttore tecnico della squadra Red Bull e tra i progettisti di macchine di Formula 1 più famosi e vincenti di sempre, passerà alla squadra Aston Martin a partire ... ilpost.it C'era grande attesa, nei mesi precedenti al via della stagione corrente, per la prima Aston Martin firmata dalla geniale matita di Adrian Newey. Tuttavia, le aspettative nei confronti della AMR26 sono drasticamente calate fin dai test di Barcellona e, successiva - facebook.com facebook " Clamoroso Aston Martin, Adrian Newey ha scelto Jonathan Wheatley, ora team principal di Audi, come suo successore" - Results on X | Live Posts & Updates x.com