Adrian Newey, noto progettista di monoposto di Formula 1, ha annunciato che nel 2026 tornerà a lavorare con un team di scuderia, segnando una pausa nella carriera iniziata negli anni di Schumacher. La collaborazione prevede l’impiego di un nuovo progetto tecnico, con l’obiettivo di ottenere risultati nel campionato successivo. La notizia mette in evidenza un ritorno importante nel mondo della massima formula, che coinvolge anche l’uso di tecnologie avanzate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo Mark Hughes, Adrian Newey è l’unico progettista della lineup di F1 per il 2026 a utilizzare un assetto di sospensione che ha fatto la sua comparsa ai tempi di Michael Schumacher con la Ferrari. Questo approccio distintivo di Newey è diventato un argomento di discussione quando l’Aston Martin AMR26 è stata finalmente presentata durante il Buenos Aires Shakedown a gennaio. Parlando dalla sua posizione in Australia, Newey ha posizionato il suo telaio tra i primi cinque della griglia, anche se alcuni all’interno del team non erano completamente convinti delle sue valutazioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Adrian Newey riporta in F1 la sospensione dell’era Schumacher con Aston Martin nel 2026.

Notizie correlate

Leggi anche: F1, disastro in Aston Martin: Adrian Newey contro la Honda

Leggi anche: Adrian Newey riconosce che alcuni problemi dell’Aston Martin 2026 dipendono da lui.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Adrian Newey riporta in F1 la sospensione dell’era Schumacher con Aston Martin nel 2026.Secondo Mark Hughes, Adrian Newey è l’unico progettista della lineup di F1 per il 2026 a utilizzare un assetto di sospensione che ha fatto la sua comparsa ai tempi di Michael Schumacher con la Ferrari ... napolipiu.com

Adrian Newey in Ferrari: dopo l’addio a Red Bull, può disegnare la Rossa del 2026. C’è anche l’offerta da 100 milioni di Aston MartinIl genio dell’aerodinamica della Formula 1 è sul mercato. Ora è ufficiale: Adrian Newey lascia la Red Bull e dalla fine del primo trimestre 2025 sarà un uomo libero. Già da giorni, invece, è l’uomo ... ilfattoquotidiano.it