Addio all' ex professore e ideatore del cammino di San Romualdo | è morto Daniele Morelli

Ravenna piange la perdita di Daniele Morelli, ex professore di diritto di 70 anni. Durante la sua carriera ha insegnato al Liceo classico Dante Alighieri e all’istituto Ginanni. È anche noto come ideatore del cammino di San Romualdo. La sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore. La città si prepara a ricordarlo con un momento di commozione.

Ravenna dice addio a Daniele Morelli. Si è spento a 70 anni l'ex professore di diritto che insegnò al Liceo classico Dante Alighieri e all'istituto Ginanni. Morelli da anni era anche presidente della "Viae Sancti Romualdi", progetto dedicato al cammino (circa 500 chilometri da Ravenna a Fabriano). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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