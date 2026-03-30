È deceduto all’età di 95 anni il professore Domenico Minuto, storico e intellettuale di Reggio Calabria. Riconosciuto come uno dei principali esperti della cultura grecanica e bizantina, Minuto ha dedicato gran parte della sua vita allo studio di queste tradizioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel campo degli studi storici e culturali della regione.

L'ex preside, tra i massimi studiosi della materia, lascia un grande vuoto nella comunità di intellettuali dell'intero territorio regionale che in queste ore lo ricordano con profondo sentimento di stima Si è spento all'età di 95 anni, Domenico Minuto, intellettuale e storico reggino, tra i massimi esperti della cultura grecanica e bizantina. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore per ricordare il professore. In un post del museo archeologico di Reggio Calabria si afferma: “Con profondo dispiacere apprendiamo la notizia della dipartita di Domenico Minuto, preside, storico e bizantinista, uomo di profonda cultura e acume che ha contribuito alla conoscenza e alla tutela del patrimonio della nostra Calabria”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Morto il professore Domenico Minuto: addio allo storico e bizantinista reggino

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