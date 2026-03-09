Addio chef Morto il ‘professore’ della cucina | fatale un malore

Una notizia drammatica ha sconvolto la comunità scolastica e il settore della ristorazione a Brescia: un noto chef, conosciuto anche come il ‘professore’ della cucina, è deceduto a causa di un malore improvviso. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti studenti, colleghi e amici che lo conoscevano come una figura di riferimento nel mondo culinario.

La comunità scolastica e il mondo della ristorazione bresciana sono stati colpiti da una notizia che ha lasciato sgomento studenti, colleghi e amici. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi sui social, segno di quanto la figura di questo insegnante fosse stimata e apprezzata. A parlare sono soprattutto i suoi allievi, che lo ricordano come una guida capace di trasmettere non solo competenze professionali, ma anche valori umani profondi. Nel messaggio diffuso dall'istituto in cui lavorava, emerge tutto l'affetto della comunità scolastica: "Lo ricordiamo con profonda gratitudine e affetto per la passione, la professionalità e l'umanità che per oltre vent'anni ha saputo trasmettere agli studenti e ai colleghi del nostro Istituto".

