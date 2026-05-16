Addio al Milan arriva la conferma su Allegri | Anche con la Champions

Dopo settimane di incertezze, si ha una conferma ufficiale riguardo all’addio di Allegri dal Milan al termine di questa stagione. La decisione riguarda il futuro del tecnico livornese, che non continuerà sulla panchina rossonera. La notizia arriva in concomitanza con le ultime partite di campionato e si lega anche alla possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli della separazione tra Allegri e il club.

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