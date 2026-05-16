Addio al Milan arriva la conferma su Allegri | Anche con la Champions
Dopo settimane di incertezze, si ha una conferma ufficiale riguardo all’addio di Allegri dal Milan al termine di questa stagione. La decisione riguarda il futuro del tecnico livornese, che non continuerà sulla panchina rossonera. La notizia arriva in concomitanza con le ultime partite di campionato e si lega anche alla possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli della separazione tra Allegri e il club.
Le ultime sulla panchina rossonera e sul futuro del tecnico livornese Arriva una conferma importante sull’addio di Allegri al Milan al termine della stagione. La conferma importante, ma possiamo dire anche definitiva è quella di Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’ e soprattutto grande amico dell’allenatore livornese. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nell’ultimo editoriale per il quotidiano romano che dirige, Zazzaroni esce allo scoperto sul futuro di Allegri, ai ferri corti con Furlani ma anche con Ibrahimovic. Di preciso scrive che quest’ultimo “ preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions e non la qualificazione all’Europa League, che rappresenta comunque un progresso rispetto all’ultima stagione”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Milan Flash - Allegri torna alle origini con il 3-5-2
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