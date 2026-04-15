Il commissario tecnico della Nazionale italiana sarà scelto tra un ex allenatore del Milan, che ha guidato la squadra per un anno. La decisione sulla sua nomina è ormai imminente e si stanno definendo i dettagli ufficiali. La Federazione Italiana Giuoco Calcio sta lavorando per completare le formalità e comunicare il nome del nuovo allenatore nei prossimi giorni. La situazione resta in costante aggiornamento mentre si attende l’annuncio ufficiale.

di Alessio Lento La Nazionale italiana è al centro di un grande punto di domanda, con il futuro della Federazione Italiana Giuoco Calcio che sta prendendo forma in modo sempre più tangibile. Una delle domande più in vista riguarda il futuro della guida tecnica azzurra e, soprattutto, chi sarà chiamato a guidare la squadra dopo l’attuale periodo di incertezze. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Carlo Pellegatti, intervistato da Virgilio Sport, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, potrebbe non restare a lungo alla guida dei rossoneri. Allegri, che ha avuto una lunga carriera da allenatore con una solida esperienza al Milan e alla Juventus, potrebbe essere uno degli allenatori in corsa per il ruolo di commissario tecnico, insieme ad Antonio Conte del Napoli.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il nuovo CT dell’Italia arriva dal Milan: Allegri può lasciare dopo 1 anno, arriva la conferma

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