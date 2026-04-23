È deceduto all'età di ottantasette anni l'imprenditore attivo nel settore del legno nel comune di Monghidoro. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, dove era riconosciuto come una figura di rilievo nel settore imprenditoriale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità del paese. La sua attività si è concentrata sulla produzione e lavorazione del legno, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

? Cosa sapere Scompare ad eighty-seven anni l'imprenditore Arrigo Montanari nel comune di Monghidoro.. L'attività del Mobilificio Montanari prosegue con la gestione dei figli Alessandro e Fabio.. Il borgo di Monghidoro si risveglia con il peso di un vuoto profondo dopo la scomparsa, all’età di 87 anni, dell’imprenditore Arrigo Montanari, figura storica che ha segnato decenni di vita sociale e artigianale della comunità. La notizia del decesso ha colpito duramente i familiari, in particolare la moglie Adriana e i figli Alessandro e Fabio, ma ha fatto sussultare l’intero tessuto locale. Nato il 19 dicembre 1938 a Fontanelice, Montanari aveva portato la sua famiglia a stabilirsi nel comune di Monghidoro nel 1947.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Arrigo Montanari: scompare il pilastro del legno a Monghidoro

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